https://static.news.ru/photo/92738510-e6ab-11e9-9653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росстат опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что потребительские цены в России в сентябре 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с августом.

Таким образом, инфляция в стране замедлилась до 4% с 4,3% в августе. За сентябрь цены на продовольственные товары уменьшились на 0,4%, а непродовольственные подорожали на 0,2%. Кроме того, цены на услуги также стали ниже на 0,2%.

Ранее президент России Владимир Путин назвал одну из причин снижения показателя инфляции в стране. По его словам, Центробанк немного подкрутил макроэкономические показатели в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей от реализации национальных проектов, писал News.ru.