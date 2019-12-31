ВВП России по итогам 2018 года показал рост в 2,5%. Об этом говорят данные Росстата. Ведомство провело третью оценку состояния экономики страны.
Объём ВВП в 2018-м составил 104 трлн 335 млрд рублей. Индекс-дефлятор увеличился на 10,8%.
Наибольший вклад в позитивные процессы внесли потребительские расходы домашних хозяйств (выросли на 3,3%) и опережающий рост экспорта(+5,5%) над импортом (+2,6%),
Отраслевой рост зафиксирован в сфере финансов и страхования (9,1%), операций с недвижимостью (3,1%), в розничной и оптовой торговле(2,5%).
Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нефти в 2020 году определят геополитика, торговые войны и вероятный выход стран из сделки ОПЕК+. Многие эксперты сошлись во мнении, что цена, скорее всего, не опустится ниже психологической отметки в $50 за баррель.
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