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Стоимость нефти в 2020 году будут определять геополитика, торговые войны и возможный выход стран из сделки ОПЕК+, считают эксперты. Многие сходятся во мнении, что цена, скорее всего, не будет опускаться ниже психологической отметки в $50 за баррель, однако сколько именно будет стоить «чёрное золото», оценивают по-разному.

Так, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян считает, что наиболее стабильным будет первое полугодие, когда цена будет колебаться в диапазоне $60-$65 за баррель Brent. Однако под конец 2020 года,...