Россияне стали чаще пользоваться сервисами вторичной покупки одежды

https://static.news.ru/photo/6197410e-10f6-11eb-82c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России в «пандемийный» 2020 год стали экономить на тратах и всё чаще предпочитают пользоваться сервисами вторичной продажи одежды, говорится в исследовании Fashion Consulting Group (FCG) и «Яндекса».

Там отмечается, что в 2020 году сложились вместе различные факторы — стремление людей экономить на покупках и рост популярности онлайн-сервисов из-за карантинных ограничений. Это и подтолкнуло потребителей в сторону сервисов текстильной «вторички», пишет «Коммерсант».

Вторичные онлайн-продажи, по данным аналитиков, составляют 6% от всего объёма онлайн-продаж одежды и обуви, однако эксперты ожидают дальнейшего роста этого сегмента из-за сложной экономической ситуации.

Есть и контрольные цифры: в 2019 году объём онлайн-торговли одеждой составил 296 млрд рублей, а по итогам 2020 года может достигнуть 370 млрд рублей. По данным исследования в апреле выручка розничных магазинов одежды и обуви снизилась на 50–70%, а покупатели, действительно, стали уходить в онлайн.

Как сообщал NEWS.ru, журнал Esquire ранее сообщил об исследовании, проведённом компанией Business of Fashion. Согласно ему, мировой рынок вторичной одежды столкнулся с кризисом из-за пандемии коронавируса. Основной причиной были названы транспортные и логистические ограничения, введённые в рамках карантина.