Россияне оформили рекордное за 10 лет число банковских карт Известия: россияне оформили рекордное за 10 лет число банковских карт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первое полугодие 2022 года россияне заказали 341 млн карт — это рекордный прирост в выпуске «пластика» за последние 10 лет, передают «Известия» со ссылкой на статистику ЦБ. Эксперты считают, что основными причинами такого повышения спроса стали замена «Миром» и UnionPay ушедших из России Visa и Mastercard, а также падение доходов населения — люди начали брать кредитные карты.

Оператор карт «Мир» НСПК подтвердил тенденцию роста интереса к банковским картам. Так, число «пластика» данной платежной системы выросло на 27 миллионов по сравнению с первыми кварталами 2021 года.

Представители крупнейших банков России также указали, на увеличение спроса на банковские карты. Кредиторы уточнили, что их число выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2021 года. Они связывают наметившуюся тенденцию с уходом Visa и Mastercard в рамках санкционной политики Запада и уверены, что движение к полному переходу на «Мир» продолжится, так как платежная система расширяет свою географию и ею уже можно пользоваться в 10 странах-партнерах.

Ранее посол Сирии в РФ Риад Хаддад заявил о заинтересованности Дамаска в российской платежной системе. По его словам, стране важно найти альтернативу западным сервисам.