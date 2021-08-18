Россияне назвали приемлемую сумму для похода в ресторан

Исследование показало, что почти 40% жителей России считают приемлемой для похода в ресторан сумму чека в 1,5–2 тысячи рублей. Об этом сообщает Rambler.

Уточняется, что потратить такую сумму готовы 38% россиян, 30% рассчитывают на 500–1000 рублей, 16% не против заплатить 2500–3000 рублей и столько же — от 3,5 тысячи рублей и больше.

Исследование выявило, что 74% граждан посещают рестораны и бары по особым случаям и праздникам, 15% несколько раз в месяц ходят в такие заведения для своего удовольствия, каждый пятый делает это раз в неделю, ещё 6% едят в ресторанах ежедневно.

Опрос проводился с 13 по 17 августа 2021 года среди более 300 тысяч человек, из них 60% — мужчины, 40% — женщины.

Ранее сообщалось, что жители России сократили долю расходов на еду, одновременно увеличив траты на непродовольственные товары. Аналитики связывают это с ростом доходов населения и усталостью от коронакризиса.

В первом полугодии россияне снизили долю расходов на продукты питания, вернувшись на докризисный уровень, и увеличили траты на другие категории товаров.