Россияне назвали приемлемую сумму для похода в ресторан

Исследование показало, что почти 40% жителей России считают приемлемой для похода в ресторан сумму чека в 1,5–2 тысячи рублей. Об этом сообщает Rambler.
Уточняется, что
Исследование выявило, что 74% граждан посещают рестораны и бары по особым случаям и праздникам, 15% несколько раз в месяц ходят в такие заведения для своего удовольствия, каждый пятый делает это раз в неделю, ещё 6% едят в ресторанах ежедневно.
Опрос проводился с 13 по 17 августа 2021 года среди более 300 тысяч человек, из них 60% — мужчины, 40% — женщины.
Ранее сообщалось, что жители России сократили долю расходов на еду, одновременно увеличив траты на непродовольственные товары. Аналитики связывают это с ростом доходов населения и усталостью от коронакризиса.
В первом полугодии россияне снизили долю расходов на продукты питания, вернувшись на докризисный уровень, и увеличили траты на другие категории товаров.