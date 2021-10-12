Россиянам рекомендовали не покупать доллары и евро

Учитывая рост цен на сырьё, сейчас следует инвестировать в российские активы. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

По его словам, в настоящее время рост цен на энергоносители крайне благоприятен для российской экономики.

Уголь, газ и нефть подорожали до трёхлетних максимумов, при этом рубль не спешит укрепляться. При текущей цене на нефть справедливый курс должен находиться на уровне 68–65 рублей за доллар, а ведь зимний сезон ещё даже не начался, — отметил эксперт.

Спецификой текущего ценового подъёма на сырьё является относительно слабый рубль. Баррель нефти стоит шесть тысяч рублей, что является историческим максимумом. Такой слабый рубль идёт на пользу акциям компаний ТЭК и российскому бюджету, но сильно бьёт по инфляции и рынку облигаций, считает Русецкий.

Кроме того, в настоящее время банковские ставки по валютным депозитам близки к нулю и в ближайшие годы ситуация не изменится. Аналитик рекомендует не выходить из российских активов. При этом элементарную диверсификацию сбережений по валютам никто не отменял.

Ранее резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный заявил, что за последние полгода рубль укрепился к доллару на 4,5%. Перспективы у отечественной валюты до конца года скорее благоприятные, чем негативные.