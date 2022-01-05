Россиянам рассказали, как сразу получить всю накопленную пенсию

Получить пенсионные накопления при достижении «старого» пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) россияне могут, если подадут соответствующее заявление в свой пенсионный фонд. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

По словам эксперта, подать заявление можно очно или по почте, предварительно заверив необходимые документы у нотариуса, или через личный кабинет.

Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее десяти лет) или единовременную выплату, — рассказал Биезбардис.

Также получить единовременную выплату может не только сам пенсионер, но и его правопреемник в течение полугода со дня смерти застрахованного лица. Сделать это можно и позднее, но уже через суд. Для получения накоплений необходимо представит документы, которые подтверждают родство.

Ранее стало известно, что для некоторых категорий неработающих пенсионеров с 2022 года будет предусмотрена надбавка к пенсии. В частности, это коснётся бывших работников сельхозпредприятий, надбавка будет выплачиваться, даже если человек покинул село и переехал в город.