Россиян предупредили о сгущающихся над рублём тучах Аналитик Кожухова: рубль может ослабнуть из-за падения цен на нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В среднесрчоной перспективе существует риск ослабления рубля. Об этом агентству ПРАЙМ заявила аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. По её словам, к этому могут привести несколько факторов: спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных стран к торгам на бирже.

Указанные факторы, вероятно, будут удерживать российскую валюту от обновления пиков с 2015 года, — сказала Кожухова.

При этом значительного ослабления рубля осенью ждать не стоит, отметила аналитик. Этому препятствует высокий профицит счёта текущих операций и торгового баланса России, а также сохранение валютных ограничений.

Она добавила, что заметным среднесрочное ослабление рубля может стать в том случае, если доллар закрепится на значениях выше 65 рублей, а евро — выше 70 рублей. Однако этого пока не происходит.

Ранее Банк России сообщил, что введет дополнительные меры, направленные на девалютизацию РФ. В заявлении регулятора указано, что Центробанк введет допмеры, призванные сократить банковские операции в долларах и евро. Помимо этого, ЦБ намерен решить проблему с блокировкой российских активов, так как она создает финансовые риски для граждан и бизнеса РФ.