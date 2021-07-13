Банки в июне выдали россиянам рекордную сумму кредитов наличными

Банки в июне выдали гражданам рекордные 1,7 млн рублей, что на 8% больше аналогичных майских показателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Артура Александровича.

По его словам, рекордное кредитование россиян наличными вызвано несколькими факторами. На фоне роста ключевой ставки банки стремятся нарастить кредитный портфель, отмечается в сообщении.

На ситуацию также повлияло решение ЦБ повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. По этой причине банки увеличили выдачу наличных до этой даты.

Помимо этого, к рекордным показателям привёл сезонный фактор. В летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной, подчеркнул Александрович.

За первые шесть месяцев этого года банки выдали почти 9 млн потребительских кредитов. Этот показатель на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди лидеров по приросту количества выданных кредитов наличными оказались Омская и Волгоградская области. По сравнению с маем 2021 года граждане этих регионов в июне получили от банков на 11% больше денежных средств.

Ранее сообщалось, что запрет на плавающие ставки по потребительским кредитам в России не сработает.