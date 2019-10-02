https://static.news.ru/photo/50927348-e5a4-11e9-a3b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более 1 трлн рублей международных займов Россия планирует выдать в следующие три года. Согласно проекту бюджета на 2020–2022 годы, деньги будут направлены для завершения совместных с Москвой партнёрских проектов.

Как пишет газета « Известия », Россия также вернёт себе в 2020–2022 годах около 370 млрд рублей от выданных ранее кредитов. Кроме того, планируется привлечь $700 млн в виде прямых кредитов от иностранных правительств или организаций.

Ранее стало известно, что крупнейшими должниками России оказались Белоруссия, Украина и Венесуэла. По данным Минфина, на 1 мая 2019 года общая задолженность по российским госкредитам оценивалась в $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд должны страны СНГ.

Как писал News.ru, Госдума на заседании 23 октября в первом чтении рассмотрит проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.