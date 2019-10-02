Более 1 трлн рублей международных займов Россия планирует выдать в следующие три года. Согласно проекту бюджета на 2020–2022 годы, деньги будут направлены для завершения совместных с Москвой партнёрских проектов.
Как пишет газета «
Ранее стало известно, что крупнейшими должниками России оказались Белоруссия, Украина и Венесуэла. По данным Минфина, на 1 мая 2019 года общая задолженность по российским госкредитам оценивалась в $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд должны страны СНГ.
Как писал News.ru, Госдума на заседании 23 октября в первом чтении рассмотрит проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
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