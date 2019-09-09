https://static.news.ru/photo/052a918c-d2ef-11e9-b4b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россия попала в топ-20 стран мира по темпам роста цен на жильё. Недвижимость подорожала в стране (со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года) на 6,9%.

Показатель позволил Москве «взлететь» с 46-й позиции (из 56) на 19-ю строчку списка. В исследовании, опубликованном порталом Knight Frank , говорится, что стоимость квадратного метра в мире стала расти медленнее [3,4% за новый отчётный период против 4,7% за прошлый], но в РФ ситуация обратная. По мнению аналитиков, подорожание жилья в стране объясняется постепенным реформированием рынка жилой недвижимости.

Важнейшую роль в данном процессе играют новые законодательные инициативы, снижение ипотечных ставок и трансформация структуры предложения [повышение качества строительства, полноценное инфраструктурное наполнение, рост объёмов готового предложения], — объяснил управляющий партнёр Knight Frank Алексей Новиков.

Согласно исследованию, впервые с 2010 года перечень возглавил Китай с ростом цен на 10,9%. В первую тройку также вошли Мальта (10,8%) и Чехия (9,4%).

Ранее News.ru сообщал, что Министерство строительства РФ разработало показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья на четвёртый квартал 2019 года. В некоторых регионах их предлагается увеличить, следует из проекта приказа.