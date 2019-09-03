https://static.news.ru/photo/bf12080e-ce4a-11e9-a105-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство строительства разработало показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья на четвёртый квартал 2019 года. В некоторых регионах их предлагается увеличить, следует из проекта соответствующего приказа.

Согласно документу, средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве в четвёртом квартале может повыситься до 105 тысяч рублей. В третьем квартале она составляла 99,4 тысячи.

Увеличить показатель предлагается также в Архангельской, Воронежской, Ивановской, Ростовской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском крае, Республике Алтай, Забайкальском крае, Татарстане и других регионах.

В то же время в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Крыму средняя рыночная стоимость жилья в проекте приказа остаётся на прежнем уровне.

Как писал News.ru, стоимость квадратного метра в новых многоэтажных домах по всей России выросла в среднем на 11% и составила почти 70 тысяч рублей. Это связано с переходом на проектное финансирование долевого строительства. Самое дешёвое жильё в стране можно приобрести в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, где стоимость квадратного метра около 30 тысяч рублей. Самые дорогие новостройки по-прежнему остаются в Москве и Московской области, Крыму и Сочи.