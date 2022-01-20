Россия установила рекорд несырьевого экспорта в 2021 году

Объём несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2021 году вырос на 36% и превысил $191 млрд, установив новый исторический максимум. Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Российского экспортного центра, пандемия позволила российским производителям выйти на глобальные рынки и закрепиться на них.

Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по чёрным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию, — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Сообщается, что за 11 месяцев 2021 года экспорт химической промышленности увеличился на 54%, металлургии — на 52%, лесопромышленного комплекса — на 43%, машиностроения — на 31%, продовольствия — на 23%. Основными импортёрами российской продукции стали Китай ($15,6 млрд), Казахстан ($14,4 млрд) и Белоруссия ($11,4 млрд).

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил цель добиться к 2030 году роста реального экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% в сравнении с 2020 годом. Для этого в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» были более чётко прописаны меры, позволяющие максимально раскрыть экспортный потенциал России.