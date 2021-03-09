Россиян предупредили о рисках прогрессивной налоговой шкалы

https://static.news.ru/photo/2e875356-80e7-11eb-833c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член президиума общественной организации «Опоры России» Юрий Савелов заявил, что вводить прогрессивное налогообложение в РФ следует только при достижении устойчивости в экономике и повышении доходов граждан.

Дискуссия о возвращении прогрессивной налоговой шкалы ведётся с момента введения плоской шкалы НДФЛ со ставкой в 13% в 2001 году. Президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года подписал закон, устанавливающий налог в 15% на доходы физлиц, превышающие 5 млн рублей.

Савелов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил , что такой шаг нельзя рассматривать как полноценное движение в сторону прогрессивного налогообложения.

Эта тема давно обсуждается в средствах массовой информации. Но кого обкладывать повышенным налогом-то? Сначала нужно помочь людям встать на ноги. Но, с другой стороны, к этой идее относятся отрицательно, потому что повышение налогов и переход к прогрессивной шкале спровоцируют рост цен на товары и услуги, — сказал общественник.

Он призвал российские власти уделить внимание возрождению производства, а также «раздать деньги» россиянам. По мнению общественника, только после этого можно будет задуматься об изменении системы налогообложения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба планирует создать специальную инспекцию для состоятельных граждан России и таким образом считать их налоги отдельно от налогов соотечественников с низким доходом. Клиентами инспекции станут россияне, доходы которых превышают 5 млн рублей в год.