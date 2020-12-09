Россельхознадзор ограничил импорт томатов и перцев из Узбекистана

https://static.news.ru/photo/a079e54e-3a2b-11eb-aa12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Российские власти временно запретили ввозить томаты и перцы из Кашкадарьинской области Узбекистана из-за найденного в овощах вируса.

Запрет вступит в силу с 11 декабря.

Для сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения вируса в России Россельхознадзор с 11 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию плодов томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана, — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ранее Россельхознадзор ввёл временный запрет на поставки яблок и томатов из Азербайджана, а также ограничил импорт томатов и перцев из одного из районов Армении. Все ограничения были введены временно из-за нарушения карантинных нормативов и болезней, выявленных в продукции этих стран.

Как писал NEWS.ru, в России запланировали ужесточить требования к «зелёным продуктам», производство которых запрещает применение методов генной инженерии и генно-инженерно-модифицированных организмов. Сельскохозяйственные бренды и товары с улучшенными характеристиками будут продвигать. А требования к соблюдению норм производства будут строже.