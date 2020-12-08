Россия временно запретит импорт томатов и перцев из региона Армении

Россельхознадзор временно запретил ввоз перцев и томатов из Армавирской области Армении из-за обнаружения в продукции вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus).
Обнаруженный вирус является одним из наиболее опасных заболеваний для овощной продукции, чаще всего он поражает овощи, выращенные в тепличных условиях,
Ограничения вступят в силу с 14 ноября и продлятся до соответствующего распоряжения ведомства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россельхознадзор уже направлял армянским властям предупреждение в связи с обнаружением вируса в импортных томатах. Ведомство попросило армянскую сторону усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, особенно из семейства паслёновых. Ранее РФ уже запретила ввоз томатов из четырёх областей Белоруссии и Марокко.
Также Россия ввела временный запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана — также из-за неоднократных карантинных нарушений при поставках.