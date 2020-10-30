Россельхознадзор обеспокоен помидорами из Армении

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Поставки в РФ зараженных томатов из Армении обеспокоили Россельхознадзор. В партии овощей был обнаружен вирус мозаики пепино.

В ведомстве заявили, что если такой случай повторится, то будут приняты ограничительные меры, сообщает Sputnik.

Служба выразила обеспокоенность в связи с выявлением вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) в партии томатов, поступивших на территорию РФ из Армении, — говорится в сообщении российского ведомства.

В связи с этим служба попросила армянскую сторону усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, особенно из семейства паслёновых. Ранее этой неделе из-за вируса мозаики пепино она уже запретила ввоз томатов из четырех областей Белоруссии и Марокко.

Отмечается, что вирус мозаики пепино — опасное заболевание томатов и других культур из семейства паслёновых. В России оно не встречается, иммунитета у помидоров средней полосы к нему нет, поэтому оно может нанести сельскому хозяйству страны ущерб.

Ранее NEWS.ru писал, что помидоры входят в число овощей, употребление которых способно сформировать красивый летний загар и поддержать здоровый вид кожи. Они содержат тирозин — аминокислоту, которая способна стимулировать выработку пигмента меланина и продлевать его жизнь.