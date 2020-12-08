Россия временно запретила ввоз яблок и томатов из Азербайджана

https://static.news.ru/photo/06a072d2-39ed-11eb-b82f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти РФ с 10 декабря временно приостанавливают ввоз яблок и томатов с территории Азербайджана из-за неоднократных карантинных нарушений при поставках.

В период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции, — говорится на сайте Россельхознадзора.

В Российском ведомстве подчеркнули, что неоднократно предупреждали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о нарушениях.

Запрет будет снят после устранения нарушений с азербайджанской стороны.

Ранее Россельхознадзор запретил поставки птиц из Дании из-за вспышки в стране птичьего гриппа.

Как писал NEWS.ru, в России запланировали ужесточить требования к «зелёным продуктам», производство которых запрещает применение методов генной инженерии и генно-инженерно-модифицированных организмов. Сельскохозяйственные бренды и товары с улучшенными характеристиками будут продвигать. А требования к соблюдению норм производства будут строже.