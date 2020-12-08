Требования к «зелёным продуктам» ужесточат в России

https://static.news.ru/photo/8df6228a-39e9-11eb-bb64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris A. Tweten/Unsplash

В России запланировали ужесточить требования к «зелёным продуктам», производство которых запрещает применение методов генной инженерии и генно-инженерно-модифицированных организмов. Сельскохозяйственные бренды и товары с улучшенными характеристиками будут продвигать. А требования к соблюдению норм производства будут строже.

Документ с соответствующими инициативами уже внесли на рассмотрение в правительство РФ, сообщает пресс-служба кабмина, ссылаясь на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко. Согласно бумаге, так называемую зелёную продукцию выделят в отдельный сегмент. Товары будет отличать особая маркировка — знак единого образца.

Изменения в существующее законодательство правительство может внести, одобрив два законопроекта. «Зелёная продукция» будет выделена в отдельный сегмент, отметила Абрамченко, чтобы потребители в России имели возможность делать осознанный выбор в её пользу. Также при помощи изменений могут быть повышены конкурентные преимущества отечественных брендов за пределами страны. После этого у РФ на внешнем рынке сформируется положительный имидж государства, поставляющего продукцию и продовольствие с особыми характеристиками.

В плюс к имеющимся запретам при производстве «зелёной продукции» добавится, согласно законопроекту, ужесточение требований к использованию пищевых добавок, ферментов, антибиотиков и других веществ, предусмотренных национальными стандартами.

Как ранее писал NEWS.ru, программа перехода с зарубежных продуктов питания на российские не выполнена, сообщили аналитики. В частности, наша страна покупает больше, чем планировалось, молочной продукции, мяса, а также овощей и фруктов. В Минсельхозе тем не менее считают, что успехи есть. С 2012 года России удалось значительно снизить импорт основных видов продовольствия.