Россельхознадзор запретил поставки птиц из Дании из-за гриппа

https://static.news.ru/photo/5d64de10-2d9e-11eb-b216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 19 ноября в России действует запрет на поставки птицеводческой продукции из Дании, поскольку в стране бушует птичий грипп.

Временные ограничения вводятся на экспорт живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, кроме товаров подверженных обработке, которая обеспечивает разрушение вирусов гриппа птиц. Также под запретом корма и кормовые добавки для птиц. Исключение составляют добавки растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза. Ввозить в Россию временно запрещено подержанное оборудование для разделки, убоя и содержания птиц. Транзит через территорию РФ живой птицы из Дании также под запретом.

Если такие товары отгружены из Дании до 19 ноября 2020 года, то грузы пропускают в обычном режиме. Они проходит обязательный лабораторный контроль птицеводческой продукции и живой птицы, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Как писал NEWS.ru, Россельхознадзор с 30 октября запретил ввоз томатов из Марокко с фитосертификатами Нидерландов, Бельгии и Франции. Это связано с обнаружением в овощах вируса мозаики пепино.