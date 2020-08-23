«Рособоронэкспорт» за время пандемии подписал контракты на $5 млрд

https://static.news.ru/photo/bb6763b2-e527-11ea-b60b-fa163e074e61_660.jpg Фото: roe.ru

За время пандемии коронавирусной инфекции нового типа «Рособоронэкспорт» подписал контракты на общую сумму в $5 млрд. Об этом 23 августа в разговоре с журналистами сообщил глава спецпроекта Александр Михеев.

По его словам, в течение 2020 года «Рособоронэкспорт» смог осуществить поставки на $6 млрд для выполнения планов. Михеев полагает, что срывов в работе спецпроекта не будет.

В течение вот этого полугодия, в период пандемии, нам все- таки удалось сохранить общение с нашими партнерами, мы подписали контрактов на сумму более $5 млрд, — приводит слова главы «Рособоронэкспорта» ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, «Рособоронэкспорт» запланировала, несмотря на пандемию коронавируса, сохранить в течение 2020 года объём поставок на уровне $13 млрл и портфель в районе $50 млрд.

Михеев отметил, что план на год составляли в конце 2019-го. В тот период никто не мог предположить, что Россия и остальной мир будут вынуждены бороться с настолько масштабной пандемией COVID-19.