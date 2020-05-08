РФ начнёт экспорт аппаратов ИВЛ после удовлетворения внутренних нужд

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Российская Федерация будет экспортировать аппараты для искусственной вентиляции лёгких после обеспечения поставок для внутренних нужд. Об этом заявил глава Минпромторга страны Денис Мантуров, выступая на Уральском приборостроительном заводе.

Как только будут обеспечены поставки для внутреннего использования в России, начнём отгрузки по тем заявкам, которые есть у коллег из-за рубежа, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.

По его словам, в апреле выпуск аппаратов ИВЛ на производстве КРЭТ Ростеха вырос в 10 раз — до 800 штук. В мае планируется выпустить 2,5 тысячи штук, а в июне — минимум 3 тысячи аппаратов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора получил согласие своего российского коллеги Владимира Путина на поставку в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции лёгких, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.