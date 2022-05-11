Резервный фонд правительства России расширится на 791,6 млрд рублей

Резервный фонд российского правительства расширится на 791,6 млрд рублей, сообщили на сайте кабмина. Уточняется, что данные средства выделят на решение экономических вопросов в условиях санкционного давления Запада. В числе источников увеличения данного фонда указали доходы, полученные из нефтяной и газовой отрасли за 2022 год.

Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений, — сказано в сообщении.

Правительственный фонд необходим для покрытия непредвиденных расходов, которые не предусмотрели во время расчёта федерального бюджета. Так, в 2022 году средства из резервного фонда пошли на закупки лекарств для заразившихся коронавирусом, уточнили на сайте кабмина. Также деньги пошли на реализацию программы по переобучению безработных.

Ранее Минфин сообщил о росте объёма Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в марте 2022 года на 117,2 млрд рублей. К 1 апреля размер отечественного ФНБ составил чуть более 13 трлн рублей. Согласно прогнозам министерства, ВВП России вырастет на 9,8%.