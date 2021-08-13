Рекордный заработок: сколько денег мигранты выводят из России

Объём переводов из России оказался рекордным за три года. Число мигрантов в РФ хотя и снизилось, но зарабатывать они стали больше. В июне они перевели домой $720 миллионов, это на 28% больше, чем месяцем ранее. Эксперты связывают резкий рост переводов с сезонным фактором. Впрочем, это не отменяет и рост доходов гастарбайтеров.

По данным Центробанка, среднемесячный объём денежных переводов физлиц в страны СНГ в январе — мае составил $496 млн, а в июне достиг $720 млн. Таким образом, июньские данные превысили среднемесячный показатель первых пяти месяцев на 45%, майские — на 28% ($563 млн). Это рекордная цифра с сентября 2018 года.

cbr.ru

Это данные по всем переводам, однако порядка 90% из них приходятся на страны СНГ. К тому же в статистике учитываются только трансграничные переводы по системам Contact, «Вестерн Юнион», «Золотая корона», «Юнистрим» и через «Почту России». Межбанковские переводы с карты на карту в статистику не попали.

Интересно, что объём переводов за рубеж растёт несмотря на сокращение притока иностранцев в Россию. В 2019 году их было 11,2 млн человек, в 2020 году — 7,1 млн, в начале 2021 года — 5,66 млн.

Директор сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» Иван Ситнов заявил «Коммерсанту» , что объём переводов увеличился из-за резкого роста доходов мигрантов. Из-за закрытых границ конкуренция за рабочую силу выросла, в некоторых профессиях зарплаты мигрантов сравнялись с зарплатами россиян. Среднемесячный оборот отправки денег на одного клиента вырос с 33 тысяч рублей в I квартале прошлого года до 48 тысяч рублей в I квартале 2021 года.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Статистика денежных переводов отражает в том числе рост зарплат мигрантов, говорит преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин.

В условиях дефицита рабочей силы возросли и средние доходы, особенно в мигрантозависимых сферах: строительстве, сфере торговли и услуг, ЖКХ, а также на сезонных работах в сельском хозяйстве, — отмечает эксперт.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов связывает рост переводов с сезонным фактором: как правило, в начале года показатель снижается, а к середине года стремится к максимальным значениям. Подобная динамика прослеживается и в 2021, и в 2019 году.

Даже ковидный 2020 год не стал исключением из правил. Более того, по объёму денежных переводов июнь 2020 года также превзошёл июнь 2019 года, что можно интерпретировать как постепенный рост объёма переводов, а не как «тотальный скачок» в 2021 году, — объясняет эксперт.

Для сравнения: в июне 2019 года мигранты перевели домой $527 млн, в июне 2020-го — $631 млн. Отчасти плавный рост показателя обеспечила доступность услуг по переводу денежных средств, считает Ферапонтов. В пользу этого говорит рост числа переводов при снижении среднего чека.

В структуре переводов основной является статья «на текущие расходы семьи», она стабильно занимает более 60% всех переводов. Остальные статьи вроде оплаты услуг, оплаты товаров, погашения кредитов и прочие переводы достаточно волатильны от года к году и не имеют стабильной доли, комментирует главный аналитик Esperio Лев Кравец.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Подобная структура переводов говорит о том, что в их основе лежат доходы трудовых мигрантов, которые в свою очередь зависят от системы выплат и объёма выполненной работы.

Характер выполняемых трудовыми мигрантами видов работ подразумевает, что их максимальный объём выполняется в период с мая по октябрь, полагает эксперт. Именно в этот период из года в год фиксируются максимальные ежемесячные объёмы денежных переводов физлиц в страны СНГ.

Показатели июня могут быть аномально высокими по причине того, что на переводы по другим видам деятельности трудовых мигрантов, не имеющих жёсткой сезонной привязки, накладываются доходы и авансовые платежи, полученные от сезонных работ, рассуждает Кравец.

По мнению аналитика, на фоне восстановления экономического роста и дефицита трудовых ресурсов высокие показатели денежных переводов почти наверняка сохранятся до октября 2021 года. Асмятуллин также прогнозирует, что с возвращением в Россию тех, кто уехал ранее, объёмы переводов в страны СНГ с большой вероятностью продолжат расти. Не исключено, что мы увидим новые рекорды.