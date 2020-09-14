Регулятор Дании не отзовёт решение по «Северному потоку — 2» из-за политики

В Датском энергетическом агентстве заявили, что его задачей является лишь соблюдение условий разрешения на прокладку газопровода «Северный поток — 2», выданного в июле 2019 года.
Об этом сказал представитель регулятора Мортен Кристенсен,
Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено, — заявил Кристенсен.
12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала начало новой дискуссии о будущем газопровода «Северный поток — 2» после ситуации с Алексеем Навальным. По её словам, это могло бы стать «позитивным» решением.
Ранее NEWS.ru писал о том, что решение относительно газопровода «Северный поток — 2» находится в ведении Германии, а не Евросоюза, который никогда не испытывал большого восторга в отношении данного проекта. Об этом 13 сентября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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