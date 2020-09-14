Регулятор Дании не отзовёт решение по «Северному потоку — 2» из-за политики

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В Датском энергетическом агентстве заявили, что его задачей является лишь соблюдение условий разрешения на прокладку газопровода «Северный поток — 2», выданного в июле 2019 года.

Об этом сказал представитель регулятора Мортен Кристенсен, отвечая на вопрос РИА Новости, собирается ли агентство отозвать разрешение на прокладку трубопровода. по его словам, Дания обязана «разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа», так как ратифицировала вместе с другими странами Балтики Конвенцию по морскому праву.

Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено, — заявил Кристенсен.

12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала начало новой дискуссии о будущем газопровода «Северный поток — 2» после ситуации с Алексеем Навальным. По её словам, это могло бы стать «позитивным» решением.

Ранее NEWS.ru писал о том, что решение относительно газопровода «Северный поток — 2» находится в ведении Германии, а не Евросоюза, который никогда не испытывал большого восторга в отношении данного проекта. Об этом 13 сентября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.