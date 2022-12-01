Раскрыто влияние мобилизации на российский рынок труда Финансист Яковлев: из-за мобилизации специалисты высокого уровня стали доступнее на рынке труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частичная мобилизация оказала серьезное влияние на состояние российского рынка труда, так как из компаний, с заводов и фабрик ушли многие работники и специалисты, пишет журнал «Компания». Пресс-секретарь группы компаний X-Com Алексей Митрофанов сообщил, что на фоне мобилизации квалифицированный персонал среднего уровня стал менее доступным, что увеличило сроки закрытия вакансий. В свою очередь финансист Антон Яковлев пояснил, что в текущих условиях многие специалисты высокого уровня, наоборот, стали доступнее для простых организаций, поскольку предлагают свои услуги на условиях удаленной работы компаниям, в которые до мобилизации они бы работать не пошли.

Я как наниматель сотрудников <...> получаю предложения, которых раньше не было. Это мужчины, которые покинули Россию, ищут работу и предлагают свои услуги через удаленку. Качество специалистов иногда очень высоко и опыт работы потрясающий. Поэтому для меня данная ситуация позитивна, — рассказал Яковлев.

Издание уточнило, что частичная мобилизация практически не отразилась на кадрах в сфере туриндустрии. По словам одного из анонимных источников, эта отрасль преимущественно женская и потому призыв не затронул тревел-сферу, турагентства, консолидаторов и туроператоров. Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов добавил, что по той же причине от мобилизации не пострадал и сегмент общепита.

Сервис HeadHunter ранее провёл исследование рынка труда в России на фоне военной операции на Украине и мобилизации. С февраля 2022 года произошёл резкий обвал предложений, но к сентябрю он вернулся на прежний уровень и незначительно снизился на фоне мобилизации. При этом из страны, по данным авторов документа, были вынуждены уехать не менее 300 тысяч тысяч человек — как правило, это квалифицированные специалисты.