Путин заявил о списании налоговых платежей для малых предпринимателей

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с COVID-19 в стране заявил, что все налоговые платежи для малого бизнеса, некоммерческих организаций и пострадавших от эпидемии предприятий будут списаны.
Он отметил, что списаны будут налоговые платежи и страховые взносы за исключением НДС.
Воспользоваться данной мерой поддержки смогут более миллиона предприятий.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что в стране будет разработан новый пакет мер по поддержке населения. Глава государства отметил, что сообщит о них отдельно.
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