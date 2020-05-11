Путин заявил о списании налоговых платежей для малых предпринимателей

https://static.news.ru/photo/bf26f24a-938f-11ea-909a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с COVID-19 в стране заявил, что все налоговые платежи для малого бизнеса, некоммерческих организаций и пострадавших от эпидемии предприятий будут списаны.

Он отметил, что списаны будут налоговые платежи и страховые взносы за исключением НДС.

Воспользоваться данной мерой поддержки смогут более миллиона предприятий.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что в стране будет разработан новый пакет мер по поддержке населения. Глава государства отметил, что сообщит о них отдельно.