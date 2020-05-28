Путин встретится с главой «Транснефти»

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой «Транснефти» Николаем Токаревым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча пройдёт сегодня. Российский лидер примет предпринимателя в Кремле.
Компания системообразующая, чрезвычайно важная, поэтому нынешнее состояние компании, перспективы развития, оценка положения дел — всё это будет на повестке дня предстоящей встречи, — отметил Песков.
Он также добавил, что сегодня у Путина состоится международный телефонный разговор,
Как ранее писал NEWS.ru, накануне руководство «Транснефти», «Сургутнефтегаза» и французского концерна Total завершили урегулирование последствий инцидента, связанного с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба». Сумма компенсации не превысит $15 за баррель.
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