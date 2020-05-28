Экономика

Путин встретится с главой «Транснефти»

14:52, 28 мая 2020
Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой «Транснефти» Николаем Токаревым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча пройдёт сегодня. Российский лидер примет предпринимателя в Кремле.

Компания системообразующая, чрезвычайно важная, поэтому нынешнее состояние компании, перспективы развития, оценка положения дел — всё это будет на повестке дня предстоящей встречи, — отметил Песков.

Он также добавил, что сегодня у Путина состоится международный телефонный разговор, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, накануне руководство «Транснефти», «Сургутнефтегаза» и французского концерна Total завершили урегулирование последствий инцидента, связанного с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба». Сумма компенсации не превысит $15 за баррель.

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