Путин встретится с главой «Транснефти»

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Трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» «Академик Черский» через три недели стоянки вышел из немецкого порта Мукран. Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания судов Myshiptracking и Marine Traffic.

Корабль начал приёмку сваренных труб для дальнейшей укладки по дну моря. К нему на помощь также пришло судно «Фортуна». По мнению экспертов, если корабли в ближайшее время приступят к работе,...