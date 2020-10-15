Путин: в России обостряется проблема безработицы

https://static.news.ru/photo/66e567de-0edb-11eb-b09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым отметил проблему роста безработицы по всей стране.

Достаточно высокий уровень безработицы в регионе. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране, — цитирует главу государства ТАСС.

15 октября профсоюзы предложили сохранить повышенные размеры пособий по безработице в 2021 году. Соответствующее предложение направлено в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подчёркивает, что ситуация с безработицей в России продолжает ухудшаться и после снятия введённых в связи с пандемией ограничений.

Профсоюзы предлагают сохранить максимальное пособие, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, на уровне 12,1 тыс. рублей. Кроме того, они считают необходимым увеличить размер пособия, по крайней мере до величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2020 года (12,4 тыс. рублей), сохранив минимальный размер пособия на уровне 4,5 тыс. рублей, как в мае — августе 2020 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин подписал закон о налоговой поддержке издательств.