Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Прилагаемую Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года утвердить, — сказано в документе.

Несмотря на попытки Североатлантического альянса дестабилизировать ситуацию в регионе, Москва продолжит отстаивать свои позиции в Арктике. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, страны НАТО, в том числе и США, пытаются ограничить деятельность российской стороны в регионе разными способами, от наращивания военной активности у границ России до введения санкций.

Как писал NEWS.ru, иностранные СМИ пишут, что страны Запада возмущены политикой России в отношении Северного морского пути, но ничего не могут с этим поделать.