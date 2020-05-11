Путин рассказал о новых мерах по кредитованию предприятий

https://static.news.ru/photo/c91edc3c-938e-11ea-a53f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин рассказал в телеобращении к россиянам о новых мерах кредитной поддержки занятости для пострадавших от последствий пандемии предприятий.

Отмечается, что будут разработаны специальные меры кредитной поддержки занятости для предприятий в пострадавших областях и НКО. Такой кредит можно будет использовать как на выплаты зарплаты работником компании, так и рефинансирования взятых ранее кредитов. Срок погашения 1 апреля 2021 года. Конечная ставка будет 2%, а всё что выше — субсидирует государство.

Если в течение всего срока действия кредита предприятие сохраняет занятость на 90% и выше, то все проценты по истечению срока кредита будут списаны. Если меньше — то будет списана половина процентов.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минэкономразвития Максим Решетников проверил жалобы предпринимателей на трудности в получении беспроцентных кредитов на зарплаты. Министр обратился в два банка как «тайный покупатель» и лично убедился в том, что новая система мер поддержки бизнеса работает очень медленно.