https://static.news.ru/photo/b6e73eb6-3785-11ea-86c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин предложил прописать в Конституции, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Глава государства также высказался за включение в основной закон страны нормы о регулярной индексации пенсий. Он подчеркнул, что социальные обязательства государства должны исполняться на всей его территории при любой ситуации.

Ранее Путин назвал важнейшей задачей рост реальных доходов граждан. Он потребовал от правительства и ЦБ РФ создать условия для этого.

NEWS.ru вёл онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.