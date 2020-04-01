Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам принимать вклады

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о немедленной публикации Банком России информации о запрете другим банкам принимать денежные вклады физлиц.
Его целью является обеспечение прозрачности деятельности ЦБ и доступа потребителей к информации о состоянии банков.
Согласно подписанному закону, информация должны быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, который следует за днём окончания рока действия запрета, в случае, если у банка отзывается лицензия на осуществление банковской деятельности — в день размещения соответствующей информации на сайте ЦБ.
Ранее подобная информация относилась к банковской тайне.
Как писал NEWS.ru, Госдума 1 апреля приняла закон о праве на кредитные каникулы пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса.
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