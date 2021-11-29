В России вступили в силу новые налоговые льготы в связи с пандемией

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых налоговых льготах. Как отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, закон освобождает ряд доходов граждан и организаций от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль, в том числе связанных с противодействием распространению коронавируса.

Согласно закону, от НДФЛ освобождаются доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации. Также от НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы за нерабочие дни в октябре - ноябре в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), полученные гражданами, работающими на малых и средних предприятиях.

Кроме этого, от налога на прибыль освобождаются субсидии, полученные в 2021 году субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил снизить ставку НДФЛ россиянам с минимальным доходом. По его словам, для тех, чей годовой доход составляет менее 100 тысяч рублей, необходимо снизить НДФЛ до 5%. Однако полностью отменить НДФЛ для людей с низкими доходами не получится, так как это, по его словам, противоречит принципам налогового законодательства.