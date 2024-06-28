Путин оценил рост ВВП России в первом полугодии Путин: рост ВВП России может превысить 5% в первом полугодии

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Рост ВВП России в первой половине этого года ожидается на уровне выше 5% ВВП, заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс президент Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Глава государства также обратил внимание на итоги прошлого года. Тогда рост ВВП составил 3,6%.

Тот результат, который мы сейчас демонстрируем — по прошлому году 3,6% роста, за первое полугодие этого года свыше 5% будет. Ну первый квартал был 5,4%, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны, — заявил Путин.

Президент также похвалил российских предпринимателей, которые не позволили развалить предприятия, оставленные в стране западными компаниями. По словам Путина, они проделали отличную работу по развитию «подхваченных» активов. Он предположил, что зарубежные компании, вероятно, бросили свои предприятия в надежде на то, что «у нас упадет, все развалится», однако этого не произошло.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за первые четыре месяца текущего года рост ВВП составил 5,1%. Он отметил, что такой показатель был достигнут на фоне рекордно низкой безработицы.