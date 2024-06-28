Путин похвалил бизнесменов за заботу о брошенных Западом предприятиях Путин: российские бизнесмены не дали развалить брошенные Западом предприятия

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Российские предприниматели не позволили развалить предприятия, оставленные в стране западными компаниями, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Глава государства добавил, что отечественные бизнесмены проделали отличную работу по развитию «подхваченных» активов, передает РИА Новости.

Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа. Все не только перехватили, но и с присущим вам обычным блеском начали идти дальше и развивать, — сказал Путин.

По словам российского лидера, вероятно, западные бизнесмены бросили свои предприятия в РФ в надежде на то, что «у нас упадет, все развалится». Однако благодаря профессионализму российских предпринимателей надежды Запада не оправдались.

Ранее Путин признался, что считает своим личным упущением отсутствие женщин на постах губернаторов регионов. На встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС он отметил, что по многим направлениям женщины работают крайне ответственно и показывают блестящие результаты, однако неправильно было бы отбирать на должности по гендерному принципу.