«Мое упущение»: Путин об отсутствии женщин-губернаторов Путин назвал личным упущением отсутствие женщин-губернаторов

Президент России Владимир Путин признался, что считает своим личным упущением отсутствие женщин на постах губернаторов регионов. На встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС он отметил, что по многим направлениям женщины работают крайне ответственно и показывают блестящие результаты, однако неправильно было бы отбирать на должности по гендерному принципу, передает Кремль слова главы государства.

Каждому из нас надо над собой работать, видимо, это и мое упущение <...> По многим направлениям женщины работают крайне ответственно и показывают блестящие результаты. Обязательно с коллегами поработаю над этим, — заявил Путин.

Президент отметил, что количество женщин во всех звеньях руководства в целом недостаточное. Это вопрос, на которой будет обращено особое внимание, уточнил российский лидер.

Также Путин заявил, что важно обеспечить соответствие уровня жизни в ЛНР и других новых регионах общероссийскому. Он подчеркнул, что ресурсы уже выделены, и важно грамотно распорядиться ими. Российский лидер подчеркнул, что это нелегкий путь, но задачи можно реализовать.