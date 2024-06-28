Путин: уровень жизни в ЛНР должен соответствовать общероссийскому

Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно обеспечить соответствие уровня жизни в ЛНР и других новых регионах общероссийскому, передает ТАСС. Он подчеркнул, что ресурсы уже выделены, и важно грамотно распорядиться ими.

Луганская Народная Республика, как и все исторические территории России — неотъемлемая часть Российской Федерации. Уровень жизни людей на этих территориях должен в полном смысле, по всем направлениям соответствовать уровню жизни и возможностям на территории всей России, — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что это нелегкий путь, но задачи можно реализовать. При этом необходимо грамотно распорядиться ресурсами.

Ранее в Сватовском округе Луганской Народной Республики без электричества остались около 25 тысяч человек после обстрела ВСУ. При атаке украинских военных нарушена работа электроподстанции в Сватово.

Как заявила глава округа Людмила Русанова, произошедшее следует квалифицировать как акт терроризма против гражданского населения. Она также добавила, что сейчас на месте аварии работают специалисты, точные сроки возобновления электроснабжения не уточняются.