Тысячи жителей ЛНР остались без света после обстрела ВСУ После обстрела ВСУ без света остались около 25 тысяч жителей ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сватовском округе Луганской Народной Республики без электричества остались около 25 тысяч человек после обстрела ВСУ, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба правительства ЛНР. Отмечается, что при атаке украинских военных нарушена работа электроподстанции в Сватово.

Сегодня в 01:30 ночи город Сватово подвергся очередному обстрелу. В результате была повреждена электроподстанция, что оставило весь Сватовский округ без электроснабжения, а это около 25 тысяч жителей, — говорится в заявлении.

Как заявила глава округа Людмила Русанова, произошедшее следует квалифицировать как акт терроризма против гражданского населения. Она также добавила, что сейчас на месте аварии работают специалисты, точные сроки возобновления электроснабжения не уточняются.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах ВСУ по жилым домам в Грайвороне. В ходе подомового обхода зафиксированы повреждения на территории 10 частных домов. Глава региона также показал кадры с места событий.

До этого украинские дроны-камикадзе, запущенные с позиций ВСУ, ударили по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, там загорелся один из объектов инфраструктуры.