Стало известно, как изменился российский ВВП с начала 2024 года Мишустин: российский ВВП вырос на 5,1% за первые четыре месяца 2024 года

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Мишустин

Рост ВВП России за первые четыре месяца текущего года составил 5,1%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина по рассмотрению исполнения федерального бюджета за первый квартал 2024 года. При этом показатель достигнут в условиях рекордно низкой безработицы, передает пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.

В текущем году российская экономика развивается в положительной динамике: за четыре месяца валовой внутренний продукт прибавил 5,1% по предварительной оценке. Отмечу, что этого удалось достичь с учетом сохраняющейся рекордно низкой безработицы на уровне 2,6% в апреле, — сказал Мишустин.

Также премьер отметил, что ненефтегазовые доходы выросли почти на 45% по сравнению с первым кварталом предыдущего года. По его словам, поступления в бюджет страны сформировало устойчивое состояние промышленности, торговли и добывающего сектора.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей по кураторству федеральных проектов между вице-премьерами. Отмечается, что это позволит организовать эффективную работу по выполнению поручений президента Владимира Путина.

До этого Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина первым заместителем министра обороны России. Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков стали замглавы военного ведомства. Согласно указу, Савельев также возглавит аппарат Минобороны РФ. В связи с новыми постами всех освободили от занимаемых прежде должностей.