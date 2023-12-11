Пулково забрали у иностранцев. Сколько западных компаний в РФ, это опасно? Какие бизнесы из стран ЕС остались в РФ, приносят ли они больше пользы или вреда

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Несколько дней назад управление аэропортом Пулково перешло от кипрской фирмы к российской. Это сделано по указу президента Владимира Путина. Причина — угроза для национальной безопасности. Одновременно парламентарии РФ наделили главу государства правом назначать временных управляющих активами, принадлежащими гражданам недружественных стран. NEWS.ru выяснял, какие западные компании остались в России и приносят ли они все еще пользу с точки зрения конкуренции.

Кому и почему Путин передал аэропорт Пулково

Президент РФ наделяется правом вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных стран. Государственная дума приняла соответствующий закон в третьем, окончательном чтении 6 декабря. Принятые поправки, в частности, дают главе государства право вводить временное управление в отношении имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юрлиц, а также имущественных прав, которые принадлежат лицам из недружественных государств.

За неделю до этого управление аэропортом Пулково (Петербург) было передано специально созданному ООО «Холдинг ВВСС» — это следует из специального указа президента. В собственность нового холдинга перейдут все 100% долей кипрской Thalita trading limited — компании, до сих пор владевшей воздушной гаванью Северной столицы. Уставной капитал новой фирмы составит 169 млрд рублей.

Указ гласит, что передача произошла из-за «угрозы национальным интересам и экономической безопасности для России», из-за недружественных действий США, а также «примкнувших к ним иностранных государств» и международных организаций.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Какие западные компании остались в России в 2023 году

Экономист, директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода в беседе с NEWS.ru напомнил, что из-за боевых действий на Украине российский рынок покинули около 500 брендов. Они в том числе прекратили экспорт своих товаров в РФ. О таком количестве ушедших компаний еще в мае сообщило Associated Press со ссылкой на базу данных Йельского университета.

Американское агентство отмечало, что еще 151 компания в тот момент находилась в процессе сворачивания деятельности в РФ. Кроме того, 175 компаний пытались «выиграть время», а 230 медлили. К последним исследователи относили преимущественно китайский бизнес. Глава базы данных Йельского университета Джеффри Зонненфельд утверждал, что «уход из России был единственным правильным решением с точки зрения бизнеса».

Однако, по оценкам Лободы, около 1000 иностранных компаний в России осталось. Примерно те же цифры называет спикер Госдумы Вячеслав Володин, который еще в августе 2022 года говорил, что из всех 1382 иностранных компаний в России осталось 77,6%. И к январю 2023 года этот процент, по его данным, снизился только до 75,9%.

Лобода перечисляет среди наиболее крупных оставшихся западных игроков: «Ашан» (Франция), Mars, PepsiCo, Philip Morris (США), Nestlé (Швейцария), Metro (Германия). При этом прежние обещания многих из этих и других компаний свернуть бизнес в РФ Лобода не расценивает как признак окончательного ухода. Тот факт, что российский «Леруа Мерлен» недавно купила зарегистрированная в Эмиратах Scenari Holding LP, он прокомментировал так: «Это не полноценный уход. Бренд остается, французский менеджмент отдалился в управлении через компанию в ОАЭ».

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Грузовые суда в городе Ляньюньган, провинция Цзянсу, Китай

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев в разговоре с NEWS.ru также указывает на Philip Morris, Metro, «Ашан» и Japan Tobacco International (производитель сигарет Winston и «Петр I»). «У них здесь существенный рынок, узнаваемые бренды. Кроме того, компании очевидно не готовы к продаже бизнеса с требуемым от иностранных компаний дисконтом», — сказал Короев.

Опасны ли западные конкуренты для российского бизнеса

Лобода отмечает, что с уходом части западных компаний потребители иногда лишаются любимых и даже труднозаменимых товаров. Но в России развивается импортозамещение, а конкуренты западных компаний из Китая, Турции и других дружественных стран, вероятно, уже ждут, когда рынок освободится еще от части американских и европейских игроков. «Наконец, есть возможность параллельного импорта этих товаров. В итоге эти товары по высокой цене, но все равно окажутся доступными на российском рынке», — заключает Лобода.

Короев, в свою очередь, говорит про один из главных экономических законов: «Чем больше игроков на рынке, тем лучше. Именно конкуренция во многом делает товары и услуги доступнее и качественнее». Что касается рисков со стороны западных компаний для российского бизнеса, то, как показала практика, с ними в таких случаях научились работать, добавляет он.

Какие перемены предвещает передача Пулково государству

«Угроза национальной безопасности от того, что аэропорт Пулково находился в иностранной собственности, действительно возникала», — убежден экономист Василий Колташов.

По его мнению, риск сохраняется во всех крупных экономических структурах, где присутствует иностранный капитал. В частности, под угрозой находятся транспорт, питание граждан, производство вооружений, средств защиты, строительство зданий и объектов инфраструктуры. «В России в сфере торговли продовольственными товарами собственники компаний зачастую действуют через оффшорные фирмы», — пояснил NEWS.ru экономист.

Колташов считает, что иностранцы в момент объявления санкций против России действовали себе в ущерб. Но такое поведение нехарактерно для по-настоящему частного бизнеса, ведь он навредил себе в угоду санкционной политике Вашингтона. Экономист отметил, что иностранные акционеры Пулково могли причинить ущерб и рядовым гражданам, и имиджу России. Поэтому указ о передаче аэропорта в полную собственность России — правильный, уверен экономист. По его мнению, иностранные собственники могли начать халатно относиться к вопросам безопасности и комфорта пассажиров.

России нужно быть готовой к новым трудностям из-за конфронтации с Западом, заявил Колташов, допустив, что появлению указа предшествовал сложный и непубличный процесс переговоров. «Да и вообще у нас многие решения принимаются со значительной задержкой», — подытожил он.

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«Это ненормально, когда стратегические объекты, крупные аэропорты, включая Пулково, полностью или частично передаются во владение иностранца», — заявил NEWS.ru заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

«Указ Путина установил правильное отношение к стратегическим объектам. Надеюсь, эта тенденция продолжится и в других сферах экономики, включая нефте- и газодобычу, крупные заводы — и вообще применительно ко всем важным объектам, которые расположены на нашей территории, но России не принадлежат», — посетовал Смирнов.

Москва не вводила никаких карательных мер против западных авиакомпаний, несмотря на санкции Запада, напомнил Смирнов.

«Авиасообщение с Западом было нарушено в прошлом году — в ходе односторонних санкций после начала СВО на Украине. Тем не менее Россия до сих пор не изымала эту собственность — даже на фоне ограничений со стороны Европы. Однако иностранные акционеры начали выставлять свои условия и перестали вносить соответствующие суммы для обслуживания актива. Ради поддержания аэропорта в нормальном состоянии теперь принято правильное решение — передать его российскому государству», — заключил Смирнов.

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