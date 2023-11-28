«Путин победил и Запад, и оппозицию»: почему вдруг прозрел беглый Чичваркин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Владимир Путин

Предприниматель эмигрант Евгений Чичваркин (внесен Минюстом в список иноагентов) признал, что в ходе украинского конфликта Кремль переиграл страны Запада. При этом, по мнению бизнесмена, Кремлю проиграла и российская оппозиция, которая так и не смогла объединиться, а в место этого «мазала друг друга фекалиями». С какой целью беглый предприниматель поднял эту тему? И есть ли у противников Кремля шанс снова поднять голову внутри страны? Подробности — в материале NEWS.ru.

Почему российская оппозиция проиграла Путину

Уехавший в Лондон еще в 2008 году предприниматель Евгений Чичваркин раскритиковал российскую оппозицию, а также констатировал полное фиаско политики санкций, которую Запад повел против Кремля. По мнению Чичваркина, в России оппозиции не осталось, критики действующей власти в РФ перестали существовать как политическая сила, поэтому бизнесмен даже попросил больше не называть оппозиционером. Предприниматель считает, что оппозиция исчезла полтора года назад. Среди причин исчезновения он назвал и «пачкание фекалиями друг друга».

Существенную вину Чичваркин возложил на правительства стран Запада, которые отнеслись к российской оппозиции «пренебрежительно», не сделав ничего, чтобы оппозиция «хоть как-то состоялась». Более того, лидеры Запада, по мнению эмигранта, по-прежнему никого в России, «кроме Путина, не видят».

Как отметил Чичваркин, хорошо видно, что оппозиционно настроенных россиян «поганой метлой» выгоняют с Запада, а оппозиция не смогла объединиться, подобрать смыслы и найти слова, в которые поверили бы россияне.

Санкции не смогли навредить интересам Москвы

Политика антироссийских санкций провалилась, пришел к выводу Чичваркин. Запад в этой сфере проиграл президенту Владимиру Путину. Чичваркин сравнил ограничения с забором, который не пропускает ни людей, ни деньги из России. Но при этом, по мнению бизнесмена, через этот забор Москва по-прежнему спокойно получает оплату за поставляемые нефть и газ.

Чичваркин также признал, что уход западных компаний не сильно повлиял на российскую экономику. Россия, по словам, доказала, что многое может делать сама. Например, компании производят мебель, — после ухода IKEA, на автомобильном рынке китайские бренды заменили западные — и отлично продаются. Успешно работает «Вкусно — и точка» и так далее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему российская оппозиция опустила руки

Всему миру ясно, что попытки Запада по удушению российской экономики провалились, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Чичваркин в данном случае — капитан очевидность. Всем уже давно все ясно. Но Чичваркин это говорит, чтобы прослыть „объективным“. Это своеобразный прием. Сейчас он примешивает в свои заявления правду, возможно, для того, чтобы чуть позже вновь всем подсунуть какую-то ложь», — предупреждает депутат.

Что касается оппозиции, отметил Матвейчев, то в ее среде действительно наблюдается полная деморализация. Явные успехи Москвы заставляют отказываться уехавших политиков от борьбы, лидеры протеста беспомощно опустили руки, считает депутат.

Эмигранты имеют право на «минутку уныния»

Влияние несистемной оппозиции в России сейчас близко к нулю, соглашается и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его словам, для противников Кремля наступили тяжелые времена.

«Но в то же время Чичваркин не политик, а бизнесмен. Человек эмоциональный, имеет право на минуту уныния. С его точки зрения несистемная оппозиция проиграла. На самом деле, это просто новая точка отсчета. У „несистемщиков“ есть повод задуматься о допущенных ошибках, произвести перезагрузку», — отметил в беседе с NEWS.ru политолог.

Впрочем, оппозиция не возникает сама по себе, напомнил эксперт. «Ее создает сама власть, допуская ошибки. Мы не застрахованы от того, что появятся условия для появления другой — зубастой, дееспособной оппозиции», — предположил политолог.

Что касается санкций, то они действительно не сработали так, как рассчитывал Запад, соглашается Калачев. «Российская экономика оказалась устойчива, а Запад переоценил возможности оппозиции, неверно оценил взгляды большинства россиян», — заключил политолог.

Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Евгений Чичваркин

Захарова: «отъехавший» согласился с аксиомой, что Россия победит

Своим заявлением о поражении Запада Чичваркин лишь признал аксиому о победе России, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отъехавший раньше и сагитировавший многих тоже отъехать предлагает признаться в том, что Россия победила, а они все проиграли. Не в этом надо признаваться. Признаваться, что Россия победит, это как иметь наглость заявить о том, что ты лично соглашаешься с аксиомой», — отметила Захарова.

По ее словам, Чичваркину заодно следует признать и тот факт, что политику санкций против России инициировал Вашингтон, который втайне хотел нанести стратегический ущерб Евросоюзу. Она также указала на роль США в обострении палестино-израильского конфликта, спровоцированного атакой палестинского движения ХАМАС на еврейское государство.

«Точно так же, как американские „партнеры“ Израиля гарантировали ему безопасность и решили замкнуть всю ближневосточную стратегию на себя, а в 2023 году „случайно не увидели“ 7 октября», — заключила дипломат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Кремль объяснил причины провала политики Запада

Полтора года назад, когда Евросоюз и США стали вводить беспрецедентные санкции против России, над экономикой страны нависла угроза обвала, напомнил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Была угроза обвала. И пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить», — сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что теоретически ни одно государство не способно выдержать такой санкционный удар. Стоит добавить, что рестрикции были наложены на РФ после тяжелого периода пандемии, напомнил Песков.

Но благодаря мудрым решениям руководства страны и титанической работе правительства, России сначала удалось выйти на плато и стабилизироваться, а затем выйти и на траекторию роста, резюмировал Песков.

Украинцы тоже разочарованы поведением Запада

Тем временем разочарование, вызванное политикой Запада, охватило и украинское общество. Об этом на днях заявил президент Чехии Петр Павел, — политик, который считается в Европе одним из самых преданных сторонников Киева.

Чешский президент с сожалением констатировал, что поставок боеприпасов оказалось недостаточно для того, чтобы позволить украинским войскам продолжать активные бои. По его словам, не сдержаны и обещания Запада по подготовке пилотов F-16. Павел добавил, что в странах, которые поддерживают Киев, растет неуверенность о том, стоит ли продолжать помогать Украине, а для самих украинцев нынешняя зима станет чрезвычайно трудной из-за разрушения инфраструктуры.

Чешский лидер добавил, что такое положение дел «не очень благоприятно» для наступательных действий ВСУ. Более того, оно создает неуверенность, которая мешает военному планированию киевских генералов.

Читайте также:

Чехия и НАТО замышляют большую войну в Европе: готова ли к ней Россия

«Все превратится в расплавленное стекло»: почему Запад боится «Авангарда»

«Раньше могли застрелить»: почему на Украине стали защищать русский язык