Нефть обложили новыми санкциями, доходы падают. Справится ли Россия? Аналитик Потавин: США и ЕС хотят напугать нарушителей потолка цен на нефть

Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

США и ЕС намерены ужесточить санкции за несоблюдение потолка цен на нефть. Евросоюз под предлогом экологической безопасности задумал перекрыть Москве выход в Балтийское море, а Соединенные Штаты уже начали «наказывать» компании, чьи танкеры перевозят российскую нефть, которая затем продается дороже ценового потолка в $60 за баррель. NEWS.ru рассказывает, чем грозят эти меры для нашей экономики и как Россия будет отвечать на эти вызовы.

Зачем Евросоюзу перекрывать Балтику

По информации Financial Times, Еврокомиссия решила заблокировать российскую нефть в ключевом перевалочном пункте — в Дании. Последней хотят поручить проверять и задерживать суда с нефтью без западной страховки. Официальный предлог — забота об окружающей среде.

В Еврокомиссии заявили, что российские «танкеры-призраки» старые. Если произойдет авария, то нефть попадет в море. По информации издания, настоящая цель этой кампании — заблокировать поставки по ценам выше потолка. Financial Times отмечает, что Россия ежедневно отправляет через датские проливы эквивалент двух миллионов баррелей нефти — 60% общего морского экспорта. Основные порты в Балтийском море — Усть-Луга, Приморск и Санкт-Петербург.

По мнению некоторых экспертов, подобными «пугалками» Запад пытается выбить из России скидку на нефть.

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Ранее западные чиновники признали, что в октябре российская нефть почти не продавалась ниже $60 за баррель — введенного ЕС и странами G7 в декабре 2022 года потолка цен. По данным Минфина России, средняя цена на марку Urals в октябре составляла $81,52 за баррель. Западные компании могут страховать только те суда, которые перевозят российскую нефть, продающуюся дешевле $60 за баррель. Это значит, что для доставки топлива используются не западные, а российские танкеры или корабли других стран.

Как США расширяют санкции против России

США, недовольные слабо работающим потолком, еще в октябре начали вводить санкции против танкерного флота, перевозящего российскую нефть. Тогда в черные списки попали два танкера Yasa Golden Bosphorus и SCF Primorye (как и сами компании, которым эти танкеры принадлежат). Затем санкции затронули еще три танкера: Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Четыре танкера принадлежат компаниям, зарегистрированным в ОАЭ, один — турецкому перевозчику. Все суда ходили под либерийским флагом.

По словам замминистра финансов США Уолли Адеймо, все участвующие в торговле российской нефтью должны осознавать, что за несоблюдение требований будут привлечены к ответственности. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт при этом заявил, что американские власти сделают «все возможное для сокращения доходов России от ископаемого топлива».

Как снижаются доходы РФ от продажи нефти

По итогам трех кварталов 2023 года доля нефтегазовых доходов российского бюджета упала до минимума за 16 лет и составила чуть более 28% всех поступлений.

Как уточняет РБК со ссылкой на данные Счетной палаты, доля сократилась почти на 15 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В абсолютном выражении доходы снизились в полтора раза (на 2,9 трлн рублей), до 5,58 трлн рублей. Аудиторы объяснили это снижением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ, а также налоговым маневром в нефтегазовой отрасли.

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Как итог, вклад нефтегазовых доходов в совокупные поступления федерального бюджета стал минимальным, по крайней мере с 2007 года. В последний раз сопоставимые значения наблюдались в пандемийном 2020 году (за девять месяцев — 29%).

Почему за Балтику не стоит беспокоиться

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, перекрытие проливов — юридически не самая простая процедура, поэтому не факт, что это произойдет. Кроме того, Россия решает проблему через «теневой флот», зарегистрированный не на отечественные судовладельческие компании, напоминает собеседник NEWS.ru.

«Даже если Дания пойдет на блокировку проливов, это ударит, в первую очередь, по европейским нефтеперарабатывающим заводам, работающим на российской нефти», — говорит Деев.

По его словам, вряд ли ЕС одобрит подобные шаги (если такие будут). В противном случае Россия сможет перенаправить морские поставки в другие регионы мира, рассуждает аналитик.

Пока непонятно, какие именно шаги будут предприняты по отношению к судам «серого» флота, говорит в беседе с NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он допускает, что их могут внести в санкционные списки, после чего запретят вход в порты и проход через каналы и проливы.

«Администрации канала или пролива, предоставившая такому судну лоцмана для проводки, может грозить попадание под вторичные санкции, а без лоцмана проводка запрещена правилами», — говорит он. Такие санкции действительно могут стать для России проблемными. Другое дело, что «каждый пролив в море не заткнешь — это только вопрос времени и цены», — резюмирует Потавин.

Так ли опасны попытки США усилить санкции

Вторичные санкции для судовладельцев, перевозящих нефть из РФ, — более ощутимое ограничение, считает Деев. США пытаются создать проблемы тем странам и компаниям, которые предоставляют свои суда для перевозки российского сырья.

«В случае ужесточения подобных санкций это уже может реально ограничить экспорт нефти из РФ. В результате отечественные нефтяные компании будут недополучать выручку, сократятся выплаты налогов в бюджет. И это серьезная проблема, так как государству потребуется изыскивать источники пополнения доходов», — говорит аналитик.

Бюджет на следующие три года уже заложен с дефицитом и расходы по ряду статей (медицина, образование, инфраструктурные проекты) сокращены, замечает Деев. В случае падения доходов от экспорта нефти эта проблема будет только усугубляться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пока мировые цены на нефть держатся в районе $80 за баррель, а российская Urals — в диапазоне $60–65, что «приемлемо» для российского бюджета, добавляет руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Однако новые санкционные ограничения приведут к сокращению поставок нашей нефти на мировой рынок, что негативно отразится на доходах бюджета», — признает он в беседе с NEWS.ru.

Александр Потавин из «Финама» настроен более позитивно. Он говорит, что в целом санкции не выглядят системными, поскольку значительные объемы нефти и так проходили «серыми» путями. Возможно, будет пойман и показательно наказан какой-то посредник, предполагает он. Как правило, к подобной мере прибегают, когда нужно немного напугать тех участников рынка, которые нарушают ценовой потолок. Но без лишнего фанатизма, чтобы опять же не спровоцировать сильный рост нефтяных цен, заключает эксперт.

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