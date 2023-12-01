Иностранные компании лишились права управлять аэропортом Пулково Власти РФ лишили кипрскую компанию права управлять аэропортом Пулково

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Управление аэропортом Пулково будет передано ООО «Холдинг ВВСС» из-за угрозы национальным интересам и экономической безопасности для России, следует из указа президента России. В собственность этого холдинга перейдут все 100% долей кипрской компании Thalita trading limited в уставном капитале «Воздушных ворот северной столицы».

В указе главы государства отмечается, что в том числе решение принято из-за недружественных действий США, а также «примкнувших к ним иностранных государств» и международных организаций. Для смены собственника правительство России создаст ООО «Холдинг ВВСС».

Ему передадут 100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота северной столицы». При этом уставной капитал новой компании составит 169 млрд руб. Участниками ООО «Холдинг ВВСС» станут 14 компаний, а российский кабмин должен будет создать управляющий орган нового холдинга и его устав. Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управлявшая аэропортом Пулково, получила его в управление в 2010 году сроком на 30 лет, до 2040 года.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев сообщил NEWS.ru, что параллельный импорт мешает развивать отечественный бизнес, однако власти обсуждают только то, как не допустить «свободного выхода» иностранных компаний из России. По его словам, необходимо «прогнать» все западные компании, чтобы восстановить российский рынок.