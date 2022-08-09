Володин: США и ЕС сами себя выпороли Володин заявил, что 77,6% иностранных компаний не стали закрывать свой бизнес в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Больше 77% зарубежных предприятий не стали закрывать бизнес в России, заявил в Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, иностранные компании неохотно уходят с российского рынка, так как это приводит к издержкам и лишает их перспектив вернуться. Володин добавил, что Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли, а санкционная политика привела к росту цен и повсеместной инфляции.

Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России, — написал Володин.

Ранее сообщалось, что свои убытки после ухода из России подсчитал производитель спортивных товаров Adidas. Они составили свыше €100 млн. Французская автомобильная группа Renault за первое полугодие лишилась €2,3 млрд в связи с прекращением бизнеса в РФ.

Крупнейшая мировая сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» списала $1,2 млрд после продажи своего бизнеса в России. При этом капитализация компании с начала 2022 года также снизилась на 6,6%.

При этом независимый FMCG-аналитик Александр Анфиногенов заявил, что после смягчения антироссийской риторики на Западе стоит ждать возвращения в Россию зарубежных компаний, в том числе Adidas. До этого времени, по его словам, дефицит товаров будет нивелирован за счет параллельного импорта.