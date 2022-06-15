Аналитик рассказал, как изменятся цены на одежду в России Аналитик Анфиногенов: ожидать возвращения цен на одежду к докризисному уровню не стоит

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Когда в политической конъюнктуре произойдут изменения и антироссийская риторика Запада смягчится, зарубежные компании — производители одежды вернутся на российский рынок, заявил независимый FMCG-аналитик Александр Анфиногенов. В беседе с АБН он подчеркнул, что ожидать возвращения докризисных цен на одежду в России не стоит, однако в РФ, по его словам, такие изменения будут восприниматься менее критично, чем, например, в США.

Безусловно, примеру Adidas и Reebok последует и компания Nike, и все остальные игроки рынка. В ситуации с событиями в Украине сейчас наступила стадия торга, за которой последуют депрессия и принятие, — заверил Анфиногенов.

По его словам, за всю историю развития рыночной экономики в России не было замечено значительного удешевления стоимости товаров любых категорий. Анфиногенов пояснил, что рост цен обусловлен инфляцией и логистическими проблемами, которые обострились на фоне антироссийских санкций. Он также добавил, что в России по-прежнему есть спрос на зарубежные бренды. Дефицит товаров ушедших с отечественного рынка компаний нивелируется фешен-ретейлерами и параллельным импортом, уточнил аналитик.

Ранее маркетплейс Wildberries начал продажу одежды бренда Massimo Dutti, также принадлежащей Inditex. Она же владеет компанией Zara, товары которой перестали быть доступны в офлайн-магазинах, однако на российском маркетплейсе их можно приобрести. Еще одна «дочка» Inditex, Bershka, пока не сообщала о возобновлении работы.