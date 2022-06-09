Wildberries начал продажу одежды бренда Massimo Dutti

Российский онлайн-ритейлер Wildberries начал продажу одежды бренда Massimo Dutti, пишет ТАСС. Сотрудники пресс-службы сетевого магазина заверили, что данная продукция является оригинальной. Ранее испанская компания Inditex, которой помимо Massimo Dutti принадлежат фирмы Pull&Bear, Bershka и Zara, сообщила о приостановке интернет-продаж в связи с началом военной спецоперации РФ на Украине.

В каталоге Wildberries появился ассортимент товаров марки Massimo Dutti европейского производства, включающий аксессуары, верхнюю одежду, трикотаж, платья, жакеты и другие позиции, — сказано в сообщении.

Ранее руководство компании Inditex, в которую входят магазины одежды Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti, приняло решение расторгнуть договоры об аренде малоприбыльных магазинов в России. Всего в России насчитывается около 500 магазинов данной компании, каждый 50-й из них будет закрыт.

Гендиректор компании сообщил, что откроет свои магазины в России, как только появится такая возможность. В конце апреля сообщалось, что торговая сеть откроется уже 1 мая, однако позже представители компании опровергли эту информацию.