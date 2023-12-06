Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, закрепляющий право президента РФ вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных стран, передает ТАСС. Сейчас подобные меры регулируются указом президента.

Соответствующие нормы оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов. Они дают президенту РФ право вводить временное управление в отношении имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юрлиц, а также имущественных прав, которые принадлежат лицам из недружественных государств.

Также российский лидер получит право устанавливать особый порядок взыскания и исполнения обязательств перед лицами из недружественных государств для РФ, полномочия по установлению особенностей создания, реорганизации, ликвидации и правового положения российских юрлиц и возможность устанавливать особый порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении валютных операций резидентов и нерезидентов.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее сообщил, что Евросоюз рассматривает перспективу конфискации российских активов в странах ЕС как гарантию, что «однажды Россия выплатит компенсацию ущерба Украине». По его словам, Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования российских средств для поддержки Киева.

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