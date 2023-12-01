Экономист объяснил, зачем аэропорт Пулково передали в собственность России Аналитик Колташов: из-за прав иностранцев на Пулково была угроза безопасности РФ

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Из-за нахождения аэропорта Пулково в собственности иностранных акционеров существовала угроза национальной безопасности, рассказал NEWS.ru экономист Василий Колташов. По его мнению, это не частный капитал в полном смысле этого слова. Когда на Западе приняли санкции против России, многие компании по указке Вашингтона в один момент заявили о том, что они уходят из страны. Это никакой не бизнес, отметил Колташов.

Из-за того, что аэропорт Пулково находился в иностранной собственности, действительно существовала гроза национальной безопасности. Мало того, она сохраняется во всех крупных экономических структурах, от которых зависит функционирование транспорта, питание граждан, производство вооружений, средств защиты, строительство зданий и объектов инфраструктуры, а также в прочих сферах, где присутствует иностранный капитал, — подчеркнул Колташов.

По мнению экономиста, иностранные акционеры Пулково могли навредить гражданам и имиджу России. Колташов считает правильным указ президента РФ Владимира Путина о передаче Пулково в собственность российской компании.

Ведь США могут приказать иностранным собственникам не только уходить из РФ, но и попустительствовать диверсиям. Они могут создать проблемы пассажирам, некачественно обеспечивая сервис техники, и способны нанести ущерб гражданам России и ее репутации. У нас очень много сфер, где непонятный иностранный капитал контролирует практически все. У нас есть сети, например торговля продовольственными товарами, где собственники непонятны, это какие-то офшорные фирмы. Что это кто, кто это? Что они будут делать, если получат распоряжение от американского правительства? — сказал Колташов.

По мнению аналитика, России нужно быть готовой к трудностям, так как она находится в состоянии необъявленной войны с Западом. Эта ситуация совершенно не похожа на то, что мы видели в прежние годы, добавил экономист.

Нам нужно быть готовыми к разного рода неприятностям. Я не знаю, почему решение о передаче Пулково в собственность российской компании приняли именно сейчас. Возможно, этому предшествовал сложный и непубличный процесс переговоров. У нас многие решения принимаются со значительной задержкой, — отметил Колташов.

Ранее был опубликован указ президента РФ, согласно которому управление Пулково будет передано российской компании ООО «Холдинг ВВСС» из-за угрозы национальным интересам и экономической безопасности России. В собственность этого холдинга перейдут все 100% долей кипрской компании Thalita trading limited в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы».

В указе главы государства отмечается, что решение принято в том числе из-за недружественных действий США, а также «примкнувших к ним иностранных государств» и международных организаций. Для смены собственника правительство России создаст ООО «Холдинг ВВСС».