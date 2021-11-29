Производителей освободят от налога на продукты для бесплатной раздачи

Минфин и ФНС прорабатывают вопрос о снятии с производителей налога на продукты с истекающим сроком годности. Предполагается, что так можно будет увеличить количество бесплатных продуктов для малоимущих, сообщают «Известия».

Министерство прорабатывает предложение об освобождении от НДС на продукты с истекающим сроком годности — от суток до четырёх до его окончания — не только производителей, но и ретейлеров. Идея уже нашла поддержку в Минпромторге, где отметили, что это позволит оказать помощь большому количеству людей без привлечения бюджетных средств. Минэкономразвития, в свою очередь, полагает, что данную меру нужно распространить и на товары первой необходимости.

Отмена налога, как считают в ведомствах, уменьшит нагрузку на свалки и в то же время уменьшит финансовую нагрузку на ретейлеров.

Внести поправки в Налоговый кодекс предложила АНО «Фудшеринг». На сегодня, участвуя в благотворительности, компании вынуждены платить до 20% налога от стоимости продукции. То есть участие в фудшеринге обходится ретейлу дороже, чем отправка еды на свалку. В итоге на полигонах ежедневно оказывается тонна еды.

Если же снять налог с продукции, которая идёт на благотворительность, то можно будет спасать не менее одного миллиона тонн еды в год. И этого будет достаточно, чтобы помочь 18 миллионам человек.

В Минпромторге уверены, что такие изменения существенно повлияют на решение задач в области рационального использования ресурсов, высвободят колоссальные средства для помощи нуждающимся, а также будут способствовать развитию социального волонтёрства.

Ранее председатель президиума общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский поддержал законопроект депутатов «Единой России» о фудшеринге. В случае его принятия торговые сети смогут передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности.